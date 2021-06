Genova – Un intervento immediato, a poche ore dalla segnalazione della Rubrica “Dillo a LiguriaOggi.it” per ripulire l’area attorno al monumento ai Caduti di piazza Galileo Ferraris a Marassi.

Il Municipio Bassa ValBisagno del presidente Massimo Ferrante, sempre molto attento alle segnalazioni dei Cittadini, ha inviato una squadra di addetti per effettuare una pulizia straordinaria dell’area attorno al Monumento e per ripristinare la situazione dopo le proteste di alcuni cittadini e la segnalazione della Rubrica “Dillo a LiguriaOggi.it”.

Gli operai hanno ripulito dalla spazzatura accumulata e tolto le erbacce tra il plauso dei presenti.

Il presidente del Municipio Ferrante ricorda però che gran parte della spazzatura è stata abbandonata da persone poco rispettose del luogo visto che nei giardini esistono diversi cestini della spazzatura.

Non è chiaramente possibile organizzare interventi continui e pertanto si fa appello anche all’educazione dei frequentatori del luogo.

