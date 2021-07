Genova – Rischiano di dover pagare decine di migliaia di euro di danni i 6 teppisti camuffati da tifosi che sono stati già identificati dalle forze dell’ordine dopo aver imbrattato muri e monumenti in giro per la città.

L’ondata di sdegno della parte sana della tifoseria e della cittadinanza ha messo in moto le indagini e gli autori dell’imbrattamento di Torre Gropallo e di un muraglione a Quarto Alta sono già stati individuati e denunciati e potrebbero essere chiamati a risponde economicamente della loro azione vandalica.

Il brillante risultato – che potrebbe essere seguito anche da altri per le indagini in corso a Marassi e Staglieno ed in altre zone della città, è stato conseguito grazie all’impegno encomiabile delle forze dell’ordine ed in particolare della polizia e della polizia locale.

I teppisti mascherati da tifosi sono arrivati mascherati e con il viso nascosto ma le telecamere di sorveglianza li hanno filmati mentre arrivavano e sono stati individuati.

Ora sono stati identificati e denunciati e chi ha subito i danni e dovrà spendere denaro per ripristinare i luoghi potrà trascinare i “furbetti” in Tribunale per farsi pagare i danni.

La bravata rischia di costare decine di migliaia di euro che potranno essere richiesti anche alla famiglia nel caso di minorenni.

Le indagini proseguono e potrebbero presto essere consegnati alla Giustizia anche i teppisti che hanno verniciato muri, scalinate e costruzioni tra Marassi e Staglieno in una ridicola e incivile serie di “atti dimostrativi” rispetto alla tifoseria avversaria.

Le stesse organizzazioni dei tifosi hanno preso le distanze dai teppisti e si augurano che vengano condannati a pagare i risarcimenti dovuti.