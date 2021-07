Genova – Traffico fortemente rallentato sulla A10 Genova – Ventimiglia, tra Arenzano e il bivio con la A26, in direzione del capoluogo ligure.

Al momento sono due i chilometri di coda segnalati per la presenza di cantieri ma la lunga fila di mezzi potrebbe aumentate con il passare dei minuti complici anche le numerose presenze dei turisti mordi e fuggi che ogni fine settimana affollano le riviere liguri.

Code per traffico intenso sono segnalate anche sulla A12 tra Rapallo e il bivio per Milano, in direzione Genova.