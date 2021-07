La Spezia – E’ arrivato in una via centrale della città a bordo della sua auto ed ha “caricato” una persona per poi farla scendere dopo poche decine di metri.

Un comportamento sospetto che ha spinto gli agenti della squadra mobile della Questura di la Spezia a fermare l’automobilista.

L’uomo, incensurato, 39 anni, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa un etto.

Poco lontano è stato fermato anche l’uomo che era salito e poi sceso dall’auto e che risulta essere uno spacciatore della zona.

L’uomo, 30 anni, spezzino, aveva cercato di disfarsi di alcune dosi di droga.