La Spezia – Green pass obbligatorio, dal 6 agosto, per accedere all’area spettacoli di piazza Europa. Lo ha comunicato il Comune di La Spezia.

A partire da venerdì 6 agosto, sulla base del DL 105 del 23.07.2021, per l’accesso all’area spettacoli allestita in Piazza Europa tutti gli spettatori dai 12 anni in su dovranno esibire il Green Pass, in forma cartacea o su smartphone, unitamente al biglietto dello spettacolo.

Si ricorda che il Green Pass viene rilasciato nei seguenti casi: dopo avere fatto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19; dopo essere risultati negativi ad un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore; oppure in caso di guarigione dal Covid-19

Il Green Pass NON è richiesto ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Può essere scaricato autonomamente sul sito https://www.dgc.gov.it/web

oppure tramite l’App Immuni o l’App IO

Infine, il Green Pass può essere anche richiesto, utilizzando la tessera sanitaria, al Medico di base (o pediatra) oppure in farmacia.