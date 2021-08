La Spezia – Tre salvataggi di altrettante persone anziane nella serata di ieri, a La Spezia. I vigili del fuoco sono intervenuti per raggiungere le abitazioni di tre anziani che, forse a caua del grande caldo, sono caduti a terra per un malore e non riuscivano ad aprire la porta ai soccorritori.

In particolare, in via Parma, all’altezza di via Padre Giuliani, è stato fatto l’intervento più impegnativo per l’impossibilità di raggiungere l’appartamento al 7 piano con l’autoscala.

In questo caso i vigili del fuoco si sono dovuti calare dal tetto del condominio sino al terrazzo di una donna anziana che era caduta e non riusciva ad alzarsi.

I pompieri si sono quindi assicurati con corde e ganci e poi si sono calati sino al 7imo piano.

Una volta all’interno hanno soccorso la pensionata che poi è stata ricoverata in ospedale.