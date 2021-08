La bolla di alta pressione africana tenderà ad indebolirsi a partire da lunedi 16 agosto, consentendo addensamenti ed un calo delle temperature.

Queste nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 15 agosto 2021

Soleggiato ovunque se si eccettua qualche nube bassa sul Genovesato in serata.

Venti da deboli a moderati da sud, con rinforzi pomeridiani sui versanti padani appenninici.

Mari da poco mosso a mosso.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento nelle aree interne, stazionarie in costa

Costa: min +23/28°C, max +32/35°C

Interno: min +15/21°C, max +33/37°C

Lunedì 16 agosto 2021

Nubi sparse in genere di tipo basso su quasi tutta la regione. Più sole su Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale.

Venti moderati da sud con rinforzi in Appennino nel pomeriggio

Mari generalmente mosso.

Temperature in diminuzione.

Martedì 17 agosto 2021

Nubi irregolari su tutta la regione con rischio di qualche rovescio o temporale nelle aree interne.

Temperature in calo.