Genova – Altri 206 nuovi contagi in Liguria nel corso delle ultime 24 ore.

Questo il dato di riferimento a proposito dei nuovi casi di contagio da Coronavirus nel territorio regionale.

Un dato in lieve diminuzione rispetto ai numeri di ieri a cui però va aggiunto l’aumento dei ricoveri in ospedale, cinque in più rispetto al giorno precedente.

I nuovi contagi sono emersi a fronti dei 3.129 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.539 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia.

– IMPERIA (Asl 1): 51

– SAVONA (Asl 2): 28

– GENOVA (Asl 3): 73

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 20

– LA SPEZIA (Asl 5): 34

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0