Lerici – Cade sulla barca e si ferisce ad una gamba, salvata dai Vigili del Fuoco.

Il nucleo marittimo dei vigili del Fuoco di La Spezia è intervenuto nella baia dietro al castello di Lerici per soccorrere una ragazza a bordo di un natante che, probabilmente a causa di una caduta, ha riportato una ferita lacero contusa ad una gamba.

Il soccorritore VVF a bordo della moto si è velocemente avvicinato all’imbarcazione e una volta a bordo ha provveduto a stabilizzare la ragazza per il trasporto.

Da un’imbarcazione vicina è arrivato un importante aiuto da un medico, libero dal servizio, che ha aiutato i nostri soccorritori nelle operazioni di stabilizzazione.

Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di La Spezia, si è deciso per il trasporto della ragazza direttamente a bordo della imbarcazione su cui si trovava, assistita dal soccorritore VVF salito a bordo, al molo di Lerici dove ad attenderla c’era il personale sanitario della Pubblica Assistenza di Lerici .

Nei giorni scorsi la moto d’acqua VVF del presidio lericino ha operato altri interventi di soccorso ed ausilio soprattutto nel litorale compreso tra Tellaro e punta Corvo