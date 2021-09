Correnti umide in arrivo sul centro-sud d’Italia interesseranno marginalmente anche la Liguria con un aumento della nuvolosità, ma fenomeni poco significativi.

Un leggero peggioramento è previsto per la giornata di venerdì

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 2 settembre 2021

Addensamenti in prevalenza medio-alti anche piuttosto compatti interesseranno l’Imperiese e il Savonese occidentale. Nel pomeriggio estensione della nuvolosità anche alle aree interne del ponente, senza pioggia. Sul resto della regione bel tempo a parte velature o nubi di poco conto.

Venti moderati da est al centro del Golfo, deboli variabili in costa con brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie_

Costa: min +18/22°C, max +24/29°C

Interno: min +7/15°C, max +21/26°C

Venerdì 3 settembre 2021

Nuvolosità sparsa su gran parte della regione, in prevalenza di tipo medio-alto. Nubi più compatte su Imperiese e Alpi Liguri dove non escludiamo qualche piovasco, maggiormente aperto il cielo a levante.

Venti moderati da est al centro del golfo; in rotazione a nord sotto costa in giornata con intensità al più moderata.

Mare mosso a ponente e al largo, generalmente poco mosso altrove.

Temperature in lieve calo nei valori massimi.

Sabato 4 settembre 2021

Nuvolosità sparsa su gran parte della regione senza fenomeni e con tendenza a miglioramento nell’arco della giornata.

Debole ventilazione settentrionale al mattino, brezze nel pomeriggio,

Temperature in aumento nei valori massimi.