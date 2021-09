Genova – E’ stata una serata di code e traffico intenso quella che si sono ritrovati a vivere decine di automobilisti ieri sera, bloccati in coda sulla A10 tra Varazze e l’inizio della Complanare di Savona.

Una giornata difficile sin dalle prime ore della mattinata di ieri, venerdì 3 settembre, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Una situazione che si è protratta per tutto il giorno con code che alle 23 di ieri sera hanno toccato i 10 chilometri e che hanno creato non pochi disagi agli utenti della rete autostradale.

Intanto, nella giornata di ieri, un problema tecnico all’interno della galleria Ranco, interessata da una serie di interventi di ammodernamento, ha fatto slittare la riapertura delle corsie disponibili, inizialmente prevista per le 14.00.

Una situazione che ha avuto ripercussioni a catena sull’andamento della viabilità.

In una nota diffusa durante la mattinata di ieri, Autostrade ha fatto sapere che tecnici e progettisti hanno cercato di stabilire la soluzione migliore per garantire il pieno ripristino della viabilità nel minor tempo possibile e per la durata del fine settimana.