Genova – Rimane stabile il numero dei ricoveri in ospedale ma non cala l’attenzione per i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Liguria.

Questo il bilancio delle ultime 24 ore secondo il bollettino giornaliero diffuso da Regione Liguria.

Prosegue la campagna di vaccinazione in tutta la Regione mentre cresce, purtroppo, il numero dei decessi.

Il bollettino, infatti, registra una nuova vittima: si tratta di un uomo di 93 anni deceduto lo scorso 31 agosto all’ospedale Galliera di Genova.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 159 i nuovi positivi al Covid-19, scoperti su 3.301 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 3.959 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia.

– IMPERIA (Asl 1): 36

– SAVONA (Asl 2): 28

– GENOVA: 64, di cui:

• Asl 3: 58

• Asl 4: 6

– LA SPEZIA (Asl 5): 30

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1