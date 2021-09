Genova – Si è arrampicato su una impalcatura di un palazzo, nella zona di via Bologna, nel quartiere genovese di San Teodoro, ed ha minacciato di lanciarsi di sotto.

Movimentato episodio, questa mattina, intorno alle 11, in un palazzo in ristrutturazione.

Un uomo, non è chiaro se un residente o altro, si è arrampicato in cima alle impalcature che avvolgono il palazzo ed ha minacciato a più riprese di suicidarsi lasciandosi cadere.

Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118 ed è stata realizzata una struttura in grado di attutire parzialmente il volo nel caso l’uomo decidesse di buttarsi.

Non è chiaro il motivo del gesto.

notizia in aggiornamento