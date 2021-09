Genova – E’ rientrato a casa completamente ubriaco e quando la compagna ha protestato l’ha minacciata e ha iniziato a distruggere l’arredamento.

E’ successo ieri notte a Sampierdarena e gli agenti delle volanti della polizia hanno denunciato per minacce gravi aggravate un cittadino ecuadoriano di 41 anni, e lo hanno invitato ad allontanarsi da casa in attesa di decisioni del giudice.

A richiedere l’intervento della Polizia la compagna dell’uomo trovata in strada visibilmente spaventata. Agli agenti ha raccontato che il fidanzato, rientrato a casa ubriaco e aggressivo, ha cominciato a prendere a colpi la porta della stanza da letto scardinandola, per poi gettare a terra numerosi suppellettili e una cyclette, creando il panico nell’abitazione in cui, oltre alla donna, erano presenti anche due minori.

Temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare è quindi scesa in strada per chiamare le forze dell’ordine e, quando lui se n’è accorto, l’ha minacciata con un coltello lanciandole in strada una sedia, piatti e bicchieri, oggetti che lo stesso ha prontamente recuperato prima dell’arrivo della volante.

Il 41enne che non è nuovo a questi tipi di comportamento è stato denunciato e allontanato dalla casa famigliare con un provvedimento urgente