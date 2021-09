Genova – Si trova ricoverato in gravi condizioni l’uomo di circa 60 anni che questa mattina è precipitato dal tetto della sua casa su cui si trovava per svolgere alcuni lavori.

L’incidente è avvenuto a Castiglione Chiavarese intorno alle 10.00 di questa mattina.

L’uomo, è precipitato da un’impalcatura per motivi che sono ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che, vedendo le condizioni dell’uomo, finito in un’intercapedine dopo un volo di circa quattro metri, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.