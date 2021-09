Genova – Un gravissimo incidente si è verificato quest’oggi alla galleria delle Ferriere, lungo la strada che collega la Valbisagno e la Valfontanabuona a Bargagli.

Per cause che sono ancora in fase di verifica, due auto si sono scontrate frontalmente.

Un impatto violentissimo che ha provocato il ferimento di sei persone, di cui tre in modo grave.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i Vigili del Fuoco con l’elisoccorso.

Notizia in aggiornamento