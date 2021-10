Genova – Sarà una giornata di disagi quella di mercoledì per i residenti della zona di Prà a causa della sospensione dell’erogazione idrica.

Ne ha dato notizia IREN Acqua tramite una nota.

Iren, infatti, ha fatto sapere che per svolgere i lavori di risoluzione delle interferenze tra rete idrica e nuovi progetto autostradale, mercoledì 6 ottobre tra le 8.30 e le 18.00 sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie:

• Via Prà (tratta a ponente di piazza Costanzo Laura)

• Via Gaspare Murtola (fino al civico 6)

• Via De Mari

• Via Sanremo

• Via Voltri

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Al momento della riapertura potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere

posticipati al giorno lavorativo seguente