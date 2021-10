L’alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale garantisce alla Liguria condizioni di tempo stabile e asciutto per qualche giorno.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 26 ottobre 2021

Velature a tratti spesse potranno ancora interessare la nostra regione al mattino, ma in un contesto sempre soleggiato.

Dal pomeriggio ampi spazi di sereno, specie sul centro-ponente.

Venti ancora di tramontana tra Capo Mele e Voltri tesi a tratti forti

Mare da mosso a molto mosso il settore ovest al largo, stirato/mosso altrove.

Temperature in leggero calo nelle zone interne.

Costa: min +13/17°C, max +19/22°C

Interno: min +4/9°C, max +13/16°C

Previsioni per mercoledì 27 ottobre 2021

Cielo in prevalenza sereno, solo sui versanti nord dell’Appennino si potrà addossare qualche nube, specie al mattino. Tempo asciutto.

Venti: ventilazione che rimane sostenuta dai quadranti settentrionali, rinforzi sul settore ovest.

Mare da mosso a molto mosso al largo.

Temperature: in calo le minime nelle vallate del levante riparate dal vento, stazionarie altrove.

Tendenza per giovedì 28 ottobre 2021

Ancora situazione invariata: in prevalenza sereno, stabile e asciutto

Venti da nord