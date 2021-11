Genova – Sono iniziati questa mattina, alla foce del torrente Branega, nel quartiere di Prà, i lavori per la ricostruzione del ponte che collega le due parti della Fascia di Rispetto.

Il ponte precedente, realizzato in legno, era stato demolito alcuni mesi fa per problemi di sicurezza e subito erano partite le proteste dei residenti e dei tanti cittadini che frequentavano la zona poiché era l’unico passaggio ce metteva in collegamento le due aree verdi.

Questa mattina, con un post sui social, l’assessore Pietro Piciocchi ha dato notizia dell’inizio dei tanto sospirati lavori.

Il ponte sarà più resistente e verrà ultimato in fretta.

“Iniziati oggi i lavori per la costruzione del nuovo ponte alla foce del fiume Branega nella fascia di rispetto di Prà – scrive Piciocchi – A breve l’inaugurazione. Grazie a tutti i cittadini per la pazienza di questi mesi Finalmente avremo una struttura moderna, bella e sicura”.