Genova – Continuano ad aumentare i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Liguria e, putrtroppo, anche il numero delle vittime.

Nel corso della giornata appena trascorsa, come fotografato dal bollettino quotidiano diffuso da Regione Liguria, i nuovi casi sono stati 351, a fronte di 3.745 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.124 tamponi antigenici rapidi.

Salgono anche i pazienti ricoverati in ospedale, 113 in totale, di cui 13 ricoverati in Terapia Intensiva.

Come ricordato, nella giornata di oggi si deve registrare un ulteriore decesso, si tratta di una donna di 78 anni deceduta all’ospedale San Martino di Genova lo scorso 17 ottobre.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 51

SAVONA (Asl 2): 47

GENOVA (Asl 3): 131

CHIAVARI (Asl 4): 68

LA SPEZIA (Asl 5): 52

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2