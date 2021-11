Genova – Continua a destare preoccupazione l’andamento del contagio da Coronavirus in Liguria dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 412 nuovi contagi.

I dati emersi dal consueto bollettino diffuso da Regione Liguria evidenziano anche l’aumento dei ricoveri in ospedale, anche se per oggi rimangono stabili i pazienti in Terapia Intensiva.

I nuovi casi di oggi, 412, sono stati scoperti a fronte di 5.382 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 9.816 tamponi antigenici rapidi.

Tre in più i ricoveri in ospedale che passano da 141 a 144, stabili a 18 pazienti i ricoveri in Intensiva.

Si devono purtroppo registrare due decessi: il primo è quello di una donna di 89 anni deceduta ieri all’ospedale della Spezia; il secondo invece è un uomo di 74 anni morto lo scorso 7 novembre nei presidi ospedalieri della Asl3 ma registrato solo nelle scorse ore.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 100

– SAVONA (Asl 2): 42

– GENOVA (Asl 3): 173

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 41

– LA SPEZIA (Asl 5): 54

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Flussi 24 novembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1794522 5382 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1146226 9816 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 120181 412 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 4802 195

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 681 LA SPEZIA 857 IMPERIA 636 GENOVA 2410 Residenti fuori Regione/Estero 66 altro/in fase di verifica 152 TOTALE 4802

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 144 18 3 ASL1 21 1 3 ASL2 30 4 1 San Martino 22 5 3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 32 4 -2 Ospedale Gaslini 2 0 -1 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 20 1 0 ASL4 Sestri Levante 19 0 1 ASL4 Lavagna 1 1 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 17 3 -1 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 17 3 -1

*16 non vaccinati, 2 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 3305 148 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 110926 215 Deceduti** 4453 2

*dettaglio

data decesso sesso età luogo 23/11/2021 F 89 ASL 5 – Ospedale La Spezia 07/11/2021 M 74 ASL 3

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 556 ASL 2 672 ASL 3 852 ASL 4 391 ASL 5 435 Liguria 2906

Dati 24/11/2021 ore 13:00

2.547.002 Consegnati (fonte governativa) 2.412.028 Somministrati 95% Percentuale vaccini somministrati su consegnati