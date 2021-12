Inizio settimana con cielo coperto o molto nuvoloso e ancora possibilità di piovaschi a causa del passaggio di correnti umide e dalla temperatura mite. Nei prossimi giorni previsto un netto miglioramento con il ritorno del sole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 27 dicembre 2021

Nuvolosità diffusa sin dal mattino, tendenza a peggioramento in giornata con precipitazioni principalmente sul centro levante, per lo più deboli, o localmente moderate a levante. Più sporadici i fenomeni dal Savonese verso ovest. Migliora verso sera a partire da ponente.

Venti inizialmente meridionali, ruotano dai quadranti settentrionali.

Mare generalmente mosso.

Temperature: In lieve calo.

Costa: min +6/12°C, max +12/14°C

Interno: min -1/+6°C, max +7/13°C

Martedì 28 dicembre 2021

Ampie schiarite con qualche nube in transito, più diffusa a levante.

Venti settentrionali localmente tesi.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature in lieve aumento.

Tendenza per mercoledì 29 dicembre 2021

Nubi sparse su tutta la regione in un contesto asciutto.