Sanremo (Imperia) – Cesare Cremonini sarà tra i super ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

L’annuncio è arrivato con un simpatico video in cui Cremonini e Amadeus, seduti a un tavolo, parlano dell’appuntamento a Sanremo mentre il cantautore, salutando il conduttore, si mette comodo a casa sua ricordando che a colazione mangia tortellini.

Per il bolognese sarà la prima volta sul palco dell’Ariston e, secondo quanto finora trapelato, preparerà una performance per celebrare vent’anni di musica.

Una carriera iniziata coi Lunapop e continuata come solista che ha visto Cremonini diventare uno degli autori e degli artisti più influenti della sua generazione componendo non solo per sé stesso ma anche per altre importanti voci del panorama musicale.

Accanto ad Amadeus, conduttore della kermesse canora per il terzo anno di fila, Cesare Cremonini proporrà un viaggio tra i successi della sua carriera in uno spettacolo che si annuncia di particolare bellezza.