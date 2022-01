Genova – Annalisa conquista i maxischermi di Time Square.

Il volto della cantante savonese è apparso sui maxi schermi dei grattacieli della celebre piazza di New York.

Un riconoscimento importante per l’artista, arriva tramite il progetto Spotify “Equal”, una playlist per promuovere le voci femminili e l’uguaglianza di genere.

Equal è campagna globale lanciata lo scorso anno in occasione della giornata mondiale delle donne, per sostenere e valorizzare il contributo femminile nel mondo della musica.

Così cantautrici, producer, creator sono entrate a far parte di questa playlist che si aggiorna mensilmente con artiste di tutto il mondo.

Tra le prime a rappresentare l’Italia c’è stata Madame con Voce; nei mesi scorsi anche Elodie, Elettra Lamborghini, Mara Sattei e Levante, solo per citarne alcune.

Alla notizia di essere il volto Spotify Equal di gennaio, Annalisa ha così commentato: “Equal per me significa ‘non essere di meno’. Non essere giudicata di meno sulla base di preconcetti. Non essere di meno rimanendo sempre fedele a me stessa. Perché ciò che ci differenzia è la più grande ricchezza che abbiamo. Felicissima di essere il volto di Spotify Equal d gennaio, per un 2022 che sia sempre più Equal”.

Il brano inserito in playlist è Eva+Eva, omaggio alla forza delle done e contenuto nell’ultimo lavoro in studio di Annalisa, Nuda10.

Il disco è una rivisitazione di Nuda, uscito nell’ottobre del 2020 e riproposto dopo la partecipazione di Annalisa al Festival di Sanremo con il brano Dieci.

Un disco che è stato una consacrazione per l’artista, certificato disco di platino alla fine dello scorso anno.