Il campo di alta pressione ben saldo sull’Europa centro-occidentale non riesce ad impedire l’infiltrazione di correnti umide nei bassi strati che portano nuvole sulla Liguria.

Queste le previsioni meteo di Limet per le prossime ore:

Venerdì 28 gennaio 2022

Al primo mattino nuvolosità sparsa sull’intera regione, potrà risultare più compatta sul settore centro-orientale; da metà mattinata aperture via via più ampie sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio cieli sereni ovunque, mentre dalla serata assisteremo al transito di stratificazioni medio-alte.

Venti nella prima parte della mattinata deboli o al più moderati di direzione variabile, poi prevalentemente moderati dai quadranti settentrionali.

Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature: stazionarie od in lieve rialzo.

Costa: min +6/11°C, max 12/16°C

Interno: min -2/+6°C, max +8/13°C

Sabato 29 gennaio 2022

Al mattino e nella prima parte del pomeriggio nubi sparse alternate ad ampie schiarite sull’intera regione, a seguire nuvolosità in graduale aumento soprattutto sul settore centro-orientale.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie od in lieve calo.

Tendenza per domenica 30 gennaio 2022

Giornata caratterizzata da molte nubi sul centro-levante regionale, aperture anche ampie a ponente.

Ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali.

Mare mosso.

Temperature minime in aumento, massime in calo