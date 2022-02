Correnti umide provenienti da sud portano ad un graduale aumento della nuvolosità ce culminerà domani, sabato 19 febbraio, con l’arrivo di una debole perturbazione.

Possibili piovaschi che diventeranno precipitazioni più sostenute nella giornata di domani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 18 febbraio 2022

Al mattino molta nuvolosità sul settore costiero centro-orientale, risulterà più compatta tra Genova e Savona con la possibilità di qualche isolata pioviggine. Altrove saranno presenti ampi spazi di bel tempo.

Nel corso del pomeriggio ulteriore infittimento della nuvolosità bassa sul centro-levante con possibili pioviggini o deboli piovaschi sparsi. Le schiarite saranno limitate all’estremo ponente, specie interno, e sull’Appennino orientale al confine con l’Emilia-Romagna.

Venti moderati da sud-est sul centro-levante, inizialmente deboli di direzione variabile a ponente poi moderati dai quadranti sud-occidentali.

Mare da poco mosso a mosso sul comparto centro-orientale, da mosso a poco mosso a ponente

Temperature minime in aumento, massime in calo.

Costa: min +7/12°C, max +12/15°C

Interno: min -2/+9°C, max +8/13°C

Sabato 19 febbraio 2022

Fin dal mattino molte nubi sull’intera regione con deboli piogge che potranno interessare il settore centro-orientale, mentre a ponente tempo generalmente asciutto con anche qualche timida apertura

Dal tardo pomeriggio/sera esaurimento dei fenomeni con le prime schiarite che interesseranno l’Imperiese.

Venti nella prima parte di giornata moderati dai quadranti meridionali, poi sempre moderati ma da nord.

Mare generalmente mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per domenica 20 febbraio 2022

Residua nuvolosità sparsa nelle prime ore del mattino, a seguire cieli pressoché sereni ovunque.

In serata transito di qualche innocua velatura.

Ventilazione debole o moderata da nord al mattino, poi moderata dai quadranti meridionali. Mare poco mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature minime stazionarie od in lieve calo, massime in rialzo.