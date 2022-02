Genova – Ancora un incidente in corso Sardegna dove, questa mattina, un uomo a bordo del suo scooter è scivolato rovinando a terra e ferendosi in modo fortunatamente non grave.

L’incidente è avvenuto a poca distanza dall’ex mercato, in prossimità delle strisce pedonali.

Subito dopo la caduta, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove si trova ricoverato in codice giallo, quello di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale che stanno effettuando le indagini del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.