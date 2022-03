La Spezia – Migliorano, all’ospedale Sant’Andrea, le condizioni della donna accoltellata ieri sera, nel corso di una violenta lite scoppiata nel quartiere Pegazzano.

A colpirla ripetutamente con un coltello da cucina, un conoscente, un uomo di trent’anni identificato e catturato mentre cercava di nascondersi tra le auto in sosta.

L’uomo è stato fermato dagli agenti di polizia accorsi per le chiamate dei passanti che segnalavano una violenta lite tra un uomo e una donna anche se, fino a quel momento, si parlava solo di calci e schiaffi.

Improvvisamente è spuntato un coltello da cucina con il quale l’aggressore ha colpito ripetutamente la donna provocandole diverse ferite da taglio.

Fortunatamente l’arrivo delle sirene ha fatto fuggire l’aggressore che è stato poi arrestato senza che riuscisse a portare a termine i suoi intenti.

Nelle prossime ore l’uomo verrà interrogato e la donna ascoltata dal giudice che segue il caso per ricostruire le circostanze dell’aggressione e quali fossero i rapporti tra i due.

Sui social è molto forte la discussione sulla sicurezza percepita in città e sul drammatico aumento di episodi di violenza.