La Liguria è ancora interessata da correnti fredde che garantiscono ancora tempo stabile ma con temperature inferiori alla media del periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 8 marzo 2022

Addensamenti in transito da levante a ponente. Al mattino saranno più consistenti in mare aperto (dove non si escludono deboli precipitazioni) e sul settore centrale, nel corso della giornata tenderanno ad invadere tutto il ponente; parziali aperture sull’estremo levante.

Venti: al mattino: settentrionali moderati/tesi su Riviera di Ponente, irregolari sul resto dell’arco Ligure. Da est-sud test tesi al largo sul Ligure centrale ed orientale; dal pomeriggio irregolari deboli ovunque.

Mari: al mattino mosso al largo e su costa ovest, poco mosso ovunque dal pomeriggio.

Temperature: in aumento di qualche punto le minime sotto-costa complice la nuvolosità; in calo le massime per lo stesso motivo.

Costa: min +4/7°C, max +10/13°C

Interno: min -9/+1°C, max +5/9°C

Mercoledì 9 marzo 2022

Ampie schiarite su tutti i settori

Venti: a regime di brezza

Mari: poco mossi tutti i settori.

Temperature: in ripresa nell’interno ed in quota, specie le massime.

Tendenza per giovedì 10 marzo 2022

Inizialmente sereno, graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio da ponente a levante; ventilazione debole a regime di brezza.