Sassello – Era alla guida di un mezzo meccanico che si è ribaltato in un terreno Mario Bardoneschi, il dentista genovese di 63 anni deceduto ieri mentre lavorava alla sua seconda casa, in località Veirana, nel comune di Sassello, nell’entroterra savonese.

L’uomo è rimasto schiacciato dal pesante automezzo ed è morto per le gravi ferite riportate.

E’ stata la moglie, impensierita per il suo ritardo, a fare la macabra scoperta e a chiamare il 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del medico.

Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Mario Bardoneschi aveva uno studio a Cogoleto, in piazza Martiri della Libertà e a Genova, in corso Sardegna.