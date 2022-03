La presenza di correnti umide in quota continua a portare nuvole sulla Liguria ma senza particolari precipitazioni.

Condizioni meteo che dovrebbero cambiare a partire da sabato con un ritorno del bel tempo.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 17 marzo 2022

Molte nubi su tutta la regione: di tipo basso sui versanti padani dove non si escludono sporadiche pioviggini sui valichi; di tipo medio-alto lungo le coste, con il sole che potrebbe a tratti filtrare come dietro un vetro smerigliato.

Venti sostenuti da nord sul settore centro-occidentale della costa, moderati da nord-est altrove.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature in lieve aumento le massime lungo le coste

Costa: min +9/13°C, max +15/18°C

Interno: min +3/+7°C, max 9/13°C

Venerdì 18 marzo 2022

Molte nubi basse sui versanti padani con occasionali pioviggini o deboli piogge sui valichi più occidentali. Cielo molto velato lungo la costa con nubi più sottili a levante andando verso lo Spezzino.

Venti moderati o forti tra nord e nord-est

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in lieve calo.

Tendenza per sabato 19 marzo 2022

Bel tempo a parte nubi tra Alpi Liguri e Bormida occidentale senza conseguenze.

Vento sostenuto da nord

Temperature in calo.