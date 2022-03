Genova – Continuano le chiusure serali per i lavori di manutenzione della metropolitana.

Per domani, martedì 29 marzo e per le sere di mercoledì 30 e giovedì31 sono previste chiusure anticipate per permettere le prove trimestrali sui gruppi alogeni delle stazioni, la prosecuzione delle attività per sostituzione in galleria delle lampade a neon con luci a led e gli interventi di manutenzione dell’ammodernamento.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).