Genova – E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco, ieri sera, per soccorrere un biker appassionato di mountain bike caduto in salita della Liggia.

L’uomo stava percorrendo il sentiero verso i laghetti di Fossato Cicala quando, per cause da accertare, è caduto e si è ferito.

Sul posto sono accorsi gli uomini del Soccorso alpino e l’elicottero dei vigili del fuoco per il trasporto in modalità eliambulanza.

L’infortunato è stato bloccato su una barella appositamente studiata e poi issato a bordo dell’elicottero che lo ha trasferito velocemente all’ospedale San Martino in codice rosso.