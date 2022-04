Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del 19enne colpito a sprangate in via Gramsci, nel corso di una aggressione su cui sono in corso indagini.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Il giovane, di origini marocchine, è stato aggredito da una persona che l’ha colpito ripetutamente alla testa con un corpo contundente, un bastone o una spranga, per poi darsi alla fuga tra la miriade di vicoli del centro storico.

Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza in ospedale dove resta in Rianimazione per le gravi ferite riportate.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno esaminando le riprese delle numerose telecamere della zona per cercare di identificare ed assicurare alla Giustizia il responsabile della violenta aggressione.

Al momento non sono noti i motivi dell’episodio.