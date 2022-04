Genova – Nuova collocazione per l’opera “nomade” de L’ Ulisse e la nave cavallo, dell’artista genovese Maurizio Nazzareto.

Dopo la collocazione nell’area fieristica (2015) e nel colonnato di Palazzo Ducale (2011) l’opera d’arte trasloca ancora e finisce nell’aiuola centrale di viale Brigata Bisagno, proprio davanti al grattacielo di corte Lambruschini.

L’aiuola è ancora in fase di ultimazione ma la statua, non proprio di modeste dimensioni, è già al suo posto come certificano i cartelli nel cantiere.