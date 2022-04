Genova – Nuovo corteo di protesta contro la decisione di spostare i depositi petrol-chimici a Sampierdarena. Organizzatori e popolazione si sono dati appuntamento giovedì 21 aprile, alle 17,30 in piazza Barabino, per dire no alla decisione del sindaco Bucci di riposizionare i depositi dal quartiere di Multedo a quello di Sampierdarena, nella zona di ponte Etiopia, a breve distanza dalle abitazioni e da una grande arteria del traffico cittadino.

La manifestazione muoverà per le vie della delegazione chiedendo che gli enti preposti alla scelta valutino i rischi per la popolazione e l’eventualità di una “opzione zero” ovvero lo spostamento fuori città dei depositi che non dovrebbero restare a Multedo e neppure spostarsi a Sampierdarena.