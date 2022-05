Chiavari – Era appena arrivato dall’Ucraina, da dove era fuggito dalla guerra, il bambino di 8 anni morsicato da un pittbull vicino all’area per cani della Colmata.

Il piccolo è stato dimesso dall’ospedale Gaslini dove è stato tenuto in osservazione e dove i medici sono intervenuti con un piccolo intervento per curare le ferite provocate dal terribile morso del pittbull.

Il piccolo è rimasto ricoverato in ospedale per circa una settimana e di certo non dimenticherà facilmente lo spavento preso per l’aggressione del cane.

Aveva bisogno di tranquillità e di sicurezza per quanto avviene in Ucraina ed è stato assalito dal cane nel luogo dove avrebbe dovuto giocare senza pericoli.