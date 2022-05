Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo subisce una lieve attenuazione e nel fine settimana si rafforzano le condizioni di maggiore instabilità, con passaggi nuvolosi e isolati piovaschi, specie nell’entroterra.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 14 maggio 2022

Al mattino ancora nubi basse non serrate sul Savonese costiero. Nubi cumuliformi in aumento sulle Alpi Liguri con qualche rovescio prima di mezzogiorno. Nel pomeriggio ancora batufoli di nubi basse sulla costa savonese, temporali possibili sulle Alpi Liguri e più isolatamente sulle testate di Val Trebbia e Aveto, in attenuazione in serata, per il resto tempo soleggiato.

Venti deboli o moderati da sud

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie le minime, in lieve aumento le massime

Costa: min +14/19°C, max +18/25°C

Interno: min +5/14°C, max +19/26°C

Domenica 15 maggio 2022

Al mattino cielo ovunque velato con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio attività temporalesca su Alpi Liguri e testate di Val Trebbia e Aveto, in attenuazione in serata; nubi sparse, ma assenza di fenomeni sul restante entroterra.

Venti in prevalenza deboli meridionali.

Mare quasi calmo

Temperature stazionarie.

Tendenza per lunedì 16 maggio 2022

Condizioni di bel tempo. Passaggio di nubi medio-alte in giornata senza conseguenze. Ventilazione moderata da sud

Temperature stazionarie.