Genova – Proteste da via Felice Romani, nel quartiere di Portoria per la sistemazione di alcuni bidoni della spazzatura da parte di Amiu.

I segnalatori evidenziano che “ben due cantieri hanno “rubato” spazio ai parcheggi. Uno negli stalli di “BluArea” ed uno negli esegui spazi riservati ai motocicli”.

Una situazione che si somma ai disagi di via Montesano dove da 10 anni sono spariti 50 posti auto nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti.

“In Via Felice Romani – spiega la segnalazione – nello spazio riservato ai motocicli l’AMIU ha dovuto inserire i contenitori dei rifiuti in quanto il posto a loro assegnato è stato riservato per il cantiere relativo al civico 15”.

“Ma misteriosamente – prosegue la segnalazione – senza alcun avviso di 48 ore come prescrive la legge, AMIU ha posizionato altri 4 cassonetti nuovi. A cosa servono? Nessun comunicato ai residenti, nessun avviso in loco”.

“Dopo aver segnalato questa anomalia sull’apposito sito del Comune – prosegue ancora la segnalazione – AMIU ha provveduto in fretta e furia a far rimuovere il grosso cassonetto verde, posizionando con un criterio non certamente accettabile, i nuovi. Le foto allegate parlano chiaro: come farà adesso il proprietario di quella moto a levarla, visto che è praticamente incastrata dai cassonetti? Come si può conferire la spazzatura nel bidone giallo “chiuso” dai quattro contenitori bianchi? Idem per quello marrone dietro il contenitore blu?

