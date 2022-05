Orafi, ceramisti, artigiani del ferro, ebanisti, decoratori, tappezzieri, designer di stoffe e di oggetti in tessuto. Sono solo alcune delle maestranze presenti tra i quindici soggetti che hanno deciso di dare vita alla AAA – Associazione dell’Artigianato Artistico della Liguria e che si pone come obiettivo la valorizzazione delle attività professionali e dei prodotti realizzati da queste micro realtà economiche – per micro si intendono imprese formate da uno o massimo due persone – che spesso sono collegate alla storia e alla cultura locale e quindi capaci di contribuire alla conoscenza del tessuto economico e sociale della città.

Il centro storico come un vero e proprio “Polo dell’artigianato artistico e dell’arte“, data la presenza di molte realtà proprio nella porzione di centro compresa tra San Matteo-Casana-Campetto-Orefici-Banchi e Maddalena: in questa area sono infatti presenti circa trenta tra botteghe e laboratori, oltre che ad almeno 15 gallerie d’arte.

Lo scopo dell’associazione, dunque, è quello di aumentare la presenza e l’attrattività di questo “Polo dell’artigianato artistico e dell’arte” e intende farlo trovando una propria sede nella quale realizzare laboratori dimostrativi e didattici, ma anche creando angoli commerciali con eventi specifici di vendita.

L’associazione, fanno sapere, non vive solamente in una realtà autoctona e locale, ma opera anche in una dimensione di rete più larga e internazionale. Tra l’altro ha già beneficiato indirettamente dell’attività di alcuni progetti europei di cooperazione territoriale e la presenza dell’Università di Genova, con il Dipartimento di architettura e design, ma intende rafforzare queste prime esperienze con attività sistematiche di interscambio e collaborazione tecnico-scientifica e commerciale.