Genova – Oltre 50 quintali di rifiuti pericolosi e di vario genere sono stati recuperati nel corso dell’operazione Spazzapnea – Operazione fondali puliti che si è tenuta sabato 28 maggio con un importante numero di partecipanti

La quarta edizione di Spazzapnea, la gara a squadre di raccolta rifiuti in

apnea si è svolta contemporaneamente in sei località: Genova, Venezia, Marina di

Pisa, Mola di Bari, Capri, Palermo.

“Bisogna pensare globalmente, ma agire localmente” ha commentato Umberto Pelizzari, ospite d’onore della gara a Genova ricordando un insegnamento del suo maestro

Jacques Mayol

La manifestazione ha permesso ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri “spazzini del mare” e scoprire, purtroppo, che in mare non si trovano solo pesci, ma plastica, vetro, copertoni, batterie, piastrelle, lampadari, passeggini, mozziconi di sigarette, sdraio, lettini, resti di ponteggi, ciabatte e molto altro.

Le indiscusse finalità ecologiche e ambientali hanno convinto Apnea Academy e WWF

ITALIA ad includere la gara negli eventi ufficiali della Scuola di formazione e ricerca per

l’apnea subacquea e all”interno della Campagna #StopPlasticPollution per la lotta

all#inquinamento della plastica in natura.