Genova – Grave incidente, intorno alla mezzanotte, sulla strada Sopraelevata. Per cause ancora da accertare una moto ed un’auto si sono scontrate e il motociclista è stato sbalzato dalla sella cadendo violentemente a terra.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed il 118 lo ha rianimato più volte prima di poterlo trasportare al pronto soccorso in codice rosso.

Ferite anche per il conducente dell’auto anche se le sue condizioni sono certamente meno gravi.

Sul posto è accorsa anche la polizia locale e la strada Sopraelevata è rimasta chiusa a lungo, in direzione ponente, per consentire il soccorso prima e le operazioni di bonifica e rilievo dell’incidente dopo.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

notizia in aggiornamento