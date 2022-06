Genova – Ruspe in azione nei Parchi di Nervi e residenti increduli che chiedono spiegazioni. Nuove polemiche per gli interventi in atto all’interno dei grandi giardini che hanno ospitato la manifestazione di Euroflora. Dopo le denunce per i danni che gli allestimenti avrebbero provocato al manto erboso, spuntano le immagini di ruspe al lavoro, con scavi e movimentazione terra.

I segnalatori tornano a domandarsi se sia possibile intervenire in modo così “invasivo” in un parco storico tutelato dalle normative e se la Soprintendenza sia stata informata che vengono effettuati scavi nel sottosuolo.

“Non parliamo di erba ingiallita – spiegano i residenti che hanno fatto la segnalazione – ma di piccole ruspe ed escavatori che scavano letteralmente nei prati e non si capisce il perché”.