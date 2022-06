Genova – Ha perso il controllo del monopattino che stava guidando in via XX settembre, nel pieno del centro cittadino, ed è caduta a terra ferendosi alla testa.

Momenti di paura, questa mattina, intorno alle 8, per una ragazza di 27 anni protagonista dell’ennesimo incidente stradale con un monopattino.

La giovane ha perso il controllo del mezzo ed è caduta battendo violentemente la testa a terra.

Fortunatamente alcuni passanti sono subito intervenuti bloccando il traffico per evitare che venisse travolta.

Sul posto è accorsa anche l’ambulanza del 118 e la ragazza è stata soccorsa e trasportata con la massima urgenza all’ospedale Galliera.

Fortunatamente sembra che la ferita sia solo superficiale ma lo spavento è stato grande.

L’incidente è avvenuto in direzione Brignole e la notizia ha riacceso la discussione, soprattutto sui social, sulla sicurezza dei mezzi di questo tipo.