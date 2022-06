Genova – Calci, pugni e spintoni sul palco del Goa-Boa, il festival musicale che si tiene nel parco degli Erzelli, sulle alture di Sestri Ponente. La tensione tra membri del settore tecnico e alcuni rapper è sfociata in un diverbio che è finito in rissa, con tanto di denuncia per uno dei contendenti.

Durante una pausa dello spettacolo, infatti, hanno iniziato a volare parole grosse tra componenti dello staff addetto all’impianto tecnico e fan di alcuni rapper e rapidamente -come sempre più spesso avviene in questo ambiente – dalle parole si è passati agli spintoni e poi sono volati pugni e calci.

Solo l’intervento del personale addetto alla sicurezza ha evitato che la rissa degenerasse ma una delle persone coinvolte si è poi rifiutata di consegnare i documenti alle forze dell’ordine ed è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di farsi identificare.