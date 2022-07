La Spezia – Restano gravi, all’ospedale Sant’Andrea, le condizioni della donna di 25 anni accoltellata ieri pomeriggio su un autobus della linea P in viale Italia, nel quartiere di Migliarina.

La giovane ha cercato di mettersi in salvo dall’ex compagno armato di ben due coltelli ma è stata raggiunta e colpita con una decina di colpi sul bus.

La ragazza camminava per strada nel quartiere di Migliarina quando ha visto spuntare l’ex compagno che ha subito estratto due coltelli ed ha iniziato a inseguirla. La giovane, terrorizzata, è salita su un autobus ma l’uomo è riuscito a salire a sua volta e una volta raggiunta l’ha colpita con una raffica di coltellate al torace, alle braccia e alle spalle ma, fortunatamente, senza colpire organi vitali.

L’uomo è poi fuggito rifugiandosi nell’abitazione della madre ma è stato rintracciato ed arrestato dalle forze dell’ordine.

Nel frattempo la ragazza è stata soccorsa dall’autista del mezzo e dai passeggeri terrorizzati per quanto avvenuto.

Trasportata in codice rosso in ospedale, la giovane è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.