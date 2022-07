Genova – Ben sessanta giorni di lavori al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino per ammodernare la sala “codice rosso” e renderla ancora più attrezzata e pronta ad affrontare qualunque emergenza sanitaria.

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che a partire da domani mattina inizieranno alcuni lavori di ammodernamento della sala dedicata ai codici rossi al piano terra del Pronto Soccorso.

I lavori dureranno circa 60 giorni e favoriranno la realizzazione di un nuovo, moderno ed efficace open space, conforme alle esigenze gestionali delle patologie emergenziali del territorio.

Appositi spazi, tecnologicamente equipaggiati e all’avanguardia, sono stati attrezzati per far fronte agli indifferibili lavori, che la Direzione Sanitaria supervisionerà costantemente affinché non venga ridotta la qualità delle cure offerte alla cittadinanza.