Sanremo (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni della ragazza di 20 anni coinvolta ieri notte in un grave incidente stradale sulla statale Aurelia, in corso Marconi, a Sanremo.

La giovane era alla guida di un monopattino quando, per cause da accertare, è caduta rovinosamente a terra procurandosi una brutta ferita alla testa.

Soccorsa dal 118 intorno all’una, la giovane è stata trasferita in massima urgenza in ospedale con un volo notturno (appena autorizzato) dell’elicottero Grifo in forza al 118.

La giovane, residente ad Ospedaletti è stata ricoverata in codice rosso (il più grave).

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo incidente grave che vede coinvolta una persona che viaggia in monopattino.