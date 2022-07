Bargagli (Genova) – Due auto si sono scontrate frontalmente, nella notte, lungo la statale 45, nella zona del comune di Bargagli.

Fortunatamente nel grave incidente non si sono registrati feriti gravi.

Le ambulanze del 118 sono accorse nella zona della Presa ed hanno recuoerato i cinque occupanti dei due veicoli per poi trasportarli in ospedale per accertamenti. Per loro solo un brutto spavento, auto distrutte e ferite non gravi.

Sul posto anche i mezzi di soccorso e le auto delle forze dell’ordine che hanno avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.