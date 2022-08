Savona – Migliorano, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’operaio precipitato ieri mattina in via Nizza.

L’uomo, che stava lavorando alla ristrutturazione di Villa Zanelli, è caduto da un’altezza di diversi metri e dopo essere stato soccorso dal personale sanitario è stato trasportato in ospedale, dove è stata riscontrata la frattura di entrambi i polsi.

Tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani sono previste le sue dimissioni dalla struttura ospedaliera.